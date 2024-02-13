США сообщили, во сколько обходится содержание конфискованной яхты росолигарха Керимова

Правительство США заявило, что тратит более 7 миллионов долларов в год на содержание подсанкционной конфискованной суперяхты российского олигарха Сулеймана Керимова, и призвало судью разрешить выставить судно на аукцион до того, как будет решен спор о праве собственности.

Источник: Reuters

Детали: Попытки выставить яхту на аукцион оспаривает российский олигарх Эдуард Худайнатов, который возглавлял компанию "Роснефть" с 2010 по 2013 год.

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Худайнатов претендует на право собственности на яхту Amadea и заявил, что она не может не быть конфискована, поскольку к нему не применены санкции.

Власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту Amadea стоимостью 300 миллионов долларов в 2022 году на основании американского ордера, согласно которому она принадлежала Сулейману Керимову, мультимиллиардеру, на которого Министерство финансов США наложило санкции в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и Украине.

В судебном представлении федеральные прокуроры Манхэттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что среднемесячный счет за содержание яхты Amadea в размере 600 000 долларов США был "чрезмерным", что оправдывает проведение аукциона. Они также заявили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов оплатил за содержание яхты, провалились.

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В предыдущих судебных заседаниях прокуроры заявляли, что Худайнатов действует как "подставной владелец" Amadea, чтобы скрыть роль Керимова, и что платежи за содержание яхты являются необходимыми для сохранения ее стоимости.

Конфискация произошла в то время, когда Вашингтон ужесточил санкции против людей, приближенных к президенту России Владимиру Путину, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины.

Если правительству США удастся продать яхту на аукционе, то, вероятно, средства от продажи будут переданы Украине.

Прокуроры заявили, что Керимов нарушил санкции США, осуществив через американскую финансовую систему более 1 миллиона долларов на содержание яхты Amadea, из-за чего судно, которое сейчас стоит в доках Сан-Диего, подлежит конфискации.

Состояние Керимова и его семьи, по оценкам журнала Forbes, составляет 10,7 миллиарда долларов.