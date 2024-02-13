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Військові знищили 16 ворожих "Шахедів" із 23 запущених

Ольга Глущенко Вівторок, 13 лютого 2024, 06:14
Військові знищили 16 ворожих Шахедів із 23 запущених
ілюстрація Повітряних сил

Вночі 13 лютого сили ППО знищили 16 ворожих "Шахедів" із 23 запущених.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим".

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Деталі: У Повітряних силах зазначають, що до відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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