Военные уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных
Вторник, 13 февраля 2024, 06:14
Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым".
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Детали: В Воздушных силах отмечают, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БпЛА врага в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.