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Военные уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных

Ольга ГлущенкоВторник, 13 февраля 2024, 06:14
Военные уничтожили 16 вражеских Шахедов из 23 запущенных
иллюстрация Воздушных сил

Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым".

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Детали: В Воздушных силах отмечают, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БпЛА врага в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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