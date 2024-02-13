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Генштаб: Відбулося 84 бойових зіткнення, найбільше – на Мар’їнському напрямку

Ольга Глущенко Вівторок, 13 лютого 2024, 06:56
Генштаб: Відбулося 84 бойових зіткнення, найбільше – на Мар’їнському напрямку
українські піхотинці, фото: МО України

За минулу добу відбулося 84 бойових зіткнення Сил оборони з російськими окупантами, найбільше – 35 – на Мар’їнському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали:  Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисниками відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та  Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого  Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля  Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Новопавлівському напрямку захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

У той же час авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу ППО противника.

Теми: війнаГенштаб
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