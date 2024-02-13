Генштаб: Состоялось 84 боевых столкновения, больше всего – на Марьинском направлении

За минувшие сутки произошло 84 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами, больше всего - 35 - на Марьинском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

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В общем враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Выемка, Клещеевка, Нью-Йорк, Александрополь, Авдеевка, Ласточкино, Новокалиново, Константиновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Роботино Запорожской области; Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитниками отражено 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника у Тернов и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак оккупантов неподалеку населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 35 атак.

На Новопавловском направлении защитниками отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 7 разведывательных БпЛА.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству и 1 средству ПВО противника.