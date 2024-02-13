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У Дніпрі було кілька влучань "Шахедів", вирували пожежі − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 13 лютого 2024, 08:57
У Дніпрі було кілька влучань Шахедів, вирували пожежі − ОВА
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 10 дронів вдалося знищити, однак були і влучання, які спричинили пожежі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 "Шахедів" у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили".

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Деталі: Лисак додав, що енергетики вже повернули світло мешканцям Павлоградського району, які були без електропостачання після атаки 12 лютого.

Наразі енергетики працюють в обласному центрі і, за словами голови ОВА, уже заживили майже всі домівки. 

По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Били по Нікополю, Марганцю та Мирівській громаді. 

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Фото з Telegram Лисака 

Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. Але у всіх випадках минулося без загиблих і постраждалих.

 
Фото з Telegram Лисака 

Передісторія:

Теми: ДніпроШахедпожежа
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