У Дніпрі було кілька влучань "Шахедів", вирували пожежі − ОВА

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 10 дронів вдалося знищити, однак були і влучання, які спричинили пожежі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 "Шахедів" у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили".

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Деталі: Лисак додав, що енергетики вже повернули світло мешканцям Павлоградського району, які були без електропостачання після атаки 12 лютого.

Наразі енергетики працюють в обласному центрі і, за словами голови ОВА, уже заживили майже всі домівки.

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Фото з Telegram Лисака

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Фото з Telegram Лисака

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