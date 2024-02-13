В Днепре было несколько попаданий "Шахедов", бушевали пожары − ОВА
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", 10 дронов удалось уничтожить, однако были и попадания, которые вызвали пожары, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Источник: Лысак в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "Вторую ночь подряд − массированная атака БпЛА на область. Наши защитники уничтожили 10 "Шахедов" в Днепровском районе. Но произошло и несколько попаданий в Днепре. Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который погасили спасатели. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там также загорелось. Огонь оперативно потушили".
Детали: Лысак добавил, что энергетики уже вернули свет жителям Павлоградского района, которые были без электроснабжения после атаки 12 февраля.
Сейчас энергетики работают в областном центре и, по словам главы ОВА, уже заживили почти все дома.
По Никопольщине российская армия била из артиллерии. Обстреливали Никополь, Марганец и Мировскую общину.
Повреждены три частных дома. Одна хозяйственная постройка разрушена и еще одна повреждена. Побиты полсотни солнечных панелей. Но во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших.
Предыстория:
- Российские силы вечером 12 февраля запустили ударные БпЛА с юга Украины. Ночью 13 февраля в Днепре раздавались взрывы.