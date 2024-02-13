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В Днепре было несколько попаданий "Шахедов", бушевали пожары − ОВА

Ирина БалачукВторник, 13 февраля 2024, 08:57
В Днепре было несколько попаданий Шахедов, бушевали пожары − ОВА
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", 10 дронов удалось уничтожить, однако были и попадания, которые вызвали пожары, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Вторую ночь подряд − массированная атака БпЛА на область. Наши защитники уничтожили 10 "Шахедов" в Днепровском районе. Но произошло и несколько попаданий в Днепре. Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который погасили спасатели. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там также загорелось. Огонь оперативно потушили".

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Детали: Лысак добавил, что энергетики уже вернули свет жителям Павлоградского района, которые были без электроснабжения после атаки 12 февраля.

Сейчас энергетики работают в областном центре и, по словам главы ОВА, уже заживили почти все дома.

По Никопольщине российская армия била из артиллерии. Обстреливали Никополь, Марганец и Мировскую общину. 

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Фото Из Telegram ЛЫсака 

Повреждены три частных дома. Одна хозяйственная постройка разрушена и еще одна повреждена. Побиты полсотни солнечных панелей. Но во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших. 

 
Фото Из Telegram ЛЫсака 

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Темы: ДнепрШахедпожар
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