Росіяни з артилерії вдарили по центру Вовчанська, загинула 61-річна жінка - ОВА

Російські загарбники о першій половині дня 13 лютого відкрили артилерійський вогонь по центру міста Вовчанськ Харківської області, у результаті чого загинула 61-річна жінка, як перебувала на ринку.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська".

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Деталі: За його словами, через обстріл від міно-вибухової травми загинула 61-річна цивільна жінка, ще одна 50-річна цивільна була поранена.

Очільник ОВА додав, що у момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.

Що було раніше: Вранці 13 лютого окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка на Харківщині, у результаті чого загинуло двоє цивільних чоловіків, також було травмовано 36-річного чоловіка і жінку.