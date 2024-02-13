Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни з артилерії вдарили по центру Вовчанська, загинула 61-річна жінка - ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 лютого 2024, 11:53
Росіяни з артилерії вдарили по центру Вовчанська, загинула 61-річна жінка - ОВА
Фото: мапа google

Російські загарбники о першій половині дня 13 лютого відкрили артилерійський вогонь по центру міста Вовчанськ Харківської області, у результаті чого загинула 61-річна жінка, як перебувала на ринку.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська".

Реклама:

Деталі: За його словами, через обстріл від міно-вибухової травми загинула 61-річна цивільна жінка, ще одна 50-річна цивільна була поранена.

Очільник ОВА додав, що у момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.

Що було раніше: Вранці 13 лютого окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка на Харківщині, у результаті чого загинуло двоє цивільних чоловіків, також було травмовано 36-річного чоловіка і жінку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний

Помер дисидент та Герой України Степан Хмара

Опитування: лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні

ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Генконсулка Польщі у Львові про дії фермерів на кордоні: Сором і ганьба, не вірю, що це поляки

Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харківська область
Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на Харківщині: двоє загиблих і двоє поранених
Причетному до обстрілу села Гроза експоліцейському оголосили нову підозру – в держзраді
Росіяни масовано обстріляли село на Харківщині, з-під завалів дістали тіло жінки
Останні новини
14:44
Атакували міжнародні фінустанови, що надають допомогу Україні: СБУ викрила хакерів
14:35
Українці розділились у питанні, що вважати перемогою над Росією – опитування
14:28
Apple просить користувачів припинити класти мокрі iPhone у рис
14:24
В МЗС Польщі відреагували на скандальний проросійський плакат на протесті фермерів
14:22
"Укренерго" покращить збір доказів проти Росії для відшкодування збитків у суді
14:21
Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний
14:12
ГУР: На окупованих територіях зараз 470 тисяч військових РФ, побільшало їх в прикордонні
14:10
САП просить арештувати Пашинського з заставою в 300 мільйонів
14:07
Стало відомо, скільки фанів зможуть відвідати матчі УПЛ. Найбільше - "Динамо" і "Чорноморця"
14:05
Danone планує продати російські підприємства бізнесмену пов'язаному з Кадировим - FT
Усі новини...
Реклама: