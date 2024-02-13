Россияне из артиллерии ударили по центру Волчанска, погибла 61-летняя женщина - ОВА

Российские захватчики в первой половине дня 13 февраля открыли артиллерийский огонь по центру города Волчанск Харьковской области, в результате чего погибла 61-летняя женщина, которая находилась на рынке.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 11 утра российские войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Волчанска".

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Детали: По его словам, из-за обстрела от мино-взрывной травмы погибла 61-летняя гражданская женщина, еще одна 50-летняя гражданская была ранена.

Глава ОГА добавил, что в момент обстрела люди находились на местном рынке.

Что предшествовало: Утром 13 февраля оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка на Харьковщине, в результате чего погибли двое гражданских мужчин, также были травмированы 36-летний мужчина и женщина.