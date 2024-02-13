Польський міністр перепросив у України за висипане зерно: Фермери не опанували емоцій

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у своїй заяві перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю, назвавши такі дії "не зовсім адекватною формою протесту", але зазначив, що до такого "часто вдаються фермери в різних країнах".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі

Пряма мова Секерського: "Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх відчай", – йдеться у заяві польського міністра.

Реклама:

Деталі: Секерський зазначив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму вирішення складних проблем.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають стабільність агропродовольчих ринків", – підкреслюється в заяві міністра.

Водночас він назвав "не зовсім стриманою" реакцію української влади. На його думку, "занадто різкою була форма заяв заступника міністра економіки, а раніше мера Львова, інші українські політики також були надто емоційними у своєму спілкуванні".

ВІДЕО ДНЯ

"Я розумію невдоволення української влади до труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також повністю усвідомлюю, що торгівля йде в обох напрямках, і ми також експортуємо в Україну", – додав Секерський.

Він вважає, що "польські фермери допомагали Україні і хочуть допомагати й надалі".

"Однак вони хотіли б, щоб ця допомога йшла на користь українському бюджету, на користь фермерам, а не олігархам, які володіють величезними площами землі для вирощування зернових та інших видів сільськогосподарського виробництва. Саме вони в основному стоять за цим величезним імпортом, який підриває стабільність агропродовольчих ринків в Європі", – додав міністр.

Передісторія: