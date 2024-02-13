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Польский министр извинился у Украины за высыпанное зерном: Фермеры не справились с эмоциями

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 13:05
Польский министр извинился у Украины за высыпанное зерном: Фермеры не справились с эмоциями
ФОТО ИЗ TWITTER RAFAŁ MEKLER

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в своем заявлении извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье, назвав такие действия "не совсем адекватной формой протеста", но отметил, что к такому "часто прибегают фермеры в разных странах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши

Прямая речь Секерского: "Фермеры не овладели своими эмоциями, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние", - говорится в заявлении польского министра.

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Детали: Секерский отметил, что выступает за диалог и прямые переговоры как лучшую форму решения сложных проблем.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации. Мы ведем технические переговоры с украинским Министерством сельского хозяйства, в ходе которых хотим определить условия торговли, которые бы ограничили наплыв товаров, подрывающих стабильность агропродовольственных рынков", – подчеркивается в заявлении министра.

В то же время он назвал "не совсем сдержанной" реакцию украинских властей. По его мнению, "слишком резкой была форма заявлений заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова, другие украинские политики также были слишком эмоциональными в своем общении".

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"Я понимаю недовольство украинских властей трудностями с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также полностью осознаю, что торговля идет в обоих направлениях, и мы также экспортируем в Украину", – добавил Секерский.

Он считает, что "польские фермеры помогали Украине и хотят помогать и в дальнейшем".

"Однако они хотели бы, чтобы эта помощь шла на пользу украинскому бюджету, на пользу фермерам, а не олигархам, которые владеют огромными площадями земли для выращивания зерновых и других видов сельскохозяйственного производства. Именно они в основном стоят за этим огромным импортом, который подрывает стабильность агропродовольственных рынков в Европе", – добавил министр.

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Темы: ПольшаУкраиназернограница
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