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Протоієрей УПЦ МП отримав п'ять років тюрми за підтримку війни РФ проти України

Валентина РоманенкоВівторок, 13 лютого 2024, 13:16
Протоієрей УПЦ МП отримав п'ять років тюрми за підтримку війни РФ проти України
фото, надане УП джерелом

Реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, який підтримав агресивну війну проти України.

Джерело: СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: На підставі зібраних спецслужбою доказів суд визнав зловмисника винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників і призначив йому 5 років тюрми.

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Вирок суду набув законної сили, оскільки прокурори відстояли вирок в апеляції.

За даними джерела УП, йдеться про Олександра Лунєгова - настоятеля "Храму Святителя Іоанна Милостивого" парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ в сел. Письменне Васильківського району Дніпропетровської області.

Прокурори у суді довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ священнослужитель неодноразово розміщував коментарі під проросійськими відеоматеріалами на вебресурсі YouTube.

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Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати загарбникам, зазначають в СБУ.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.

При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Прокуратура вказує, що на судовому засіданні засуджений свою вину не визнав.

Теми: УПЦ МПСБУвійна
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