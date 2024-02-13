Протоієрей УПЦ МП отримав п'ять років тюрми за підтримку війни РФ проти України

Реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, який підтримав агресивну війну проти України.

Джерело: СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: На підставі зібраних спецслужбою доказів суд визнав зловмисника винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників і призначив йому 5 років тюрми.

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Вирок суду набув законної сили, оскільки прокурори відстояли вирок в апеляції.

За даними джерела УП, йдеться про Олександра Лунєгова - настоятеля "Храму Святителя Іоанна Милостивого" парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ в сел. Письменне Васильківського району Дніпропетровської області.

Прокурори у суді довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ священнослужитель неодноразово розміщував коментарі під проросійськими відеоматеріалами на вебресурсі YouTube.

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Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати загарбникам, зазначають в СБУ.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.

При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Прокуратура вказує, що на судовому засіданні засуджений свою вину не визнав.