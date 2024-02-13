Протоиерей УПЦ МП получил пять лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины
Реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ МП, поддержавший агрессивную войну против Украины.
Источник: СБУ, Днепропетровская областная прокуратура, источник УП в правоохранительных органах
Детали: На основании собранных спецслужбой доказательств суд признал злоумышленника виновным в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников и назначил ему 5 лет тюрьмы.
Приговор суда вступил в законную силу, поскольку прокуроры отстояли приговор в апелляции.
По данным источника УП, речь идет об Александре Лунегове - настоятеле "Храма Святителя Иоанна Милостивого" прихода Днепропетровской епархии УПЦ в пос. Письменное Васильковского района Днепропетровской области.
Прокуроры в суде доказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ священнослужитель неоднократно размещал комментарии под пророссийскими видеоматериалами на веб-ресурсе YouTube.
Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины.
Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать захватчикам, отмечают в СБУ. Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.
При обысках у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.
Прокуратура указывает, что на судебном заседании осужденный свою вину не признал.