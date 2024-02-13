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Протоиерей УПЦ МП получил пять лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

Валентина РоманенкоВторник, 13 февраля 2024, 13:16
Протоиерей УПЦ МП получил пять лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины
фото, предоставленное УП источником

Реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ МП, поддержавший агрессивную войну против Украины.

Источник: СБУ, Днепропетровская областная прокуратура, источник УП в правоохранительных органах

Детали: На основании собранных спецслужбой доказательств суд признал злоумышленника виновным в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников и назначил ему 5 лет тюрьмы.

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Приговор суда вступил в законную силу, поскольку прокуроры отстояли приговор в апелляции.

По данным источника УП, речь идет об Александре Лунегове - настоятеле "Храма Святителя Иоанна Милостивого" прихода Днепропетровской епархии УПЦ в пос. Письменное Васильковского района Днепропетровской области.

Прокуроры в суде доказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ священнослужитель неоднократно размещал комментарии под пророссийскими видеоматериалами на веб-ресурсе YouTube.

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Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины.

Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать захватчикам, отмечают в СБУ. Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.

При обысках у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Прокуратура указывает, что на судебном заседании осужденный свою вину не признал.

Темы: УПЦ МПСБУвойна
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