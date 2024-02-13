Протоиерей УПЦ МП получил пять лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

Реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ МП, поддержавший агрессивную войну против Украины.

Источник: СБУ, Днепропетровская областная прокуратура, источник УП в правоохранительных органах

Детали: На основании собранных спецслужбой доказательств суд признал злоумышленника виновным в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников и назначил ему 5 лет тюрьмы.

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Приговор суда вступил в законную силу, поскольку прокуроры отстояли приговор в апелляции.

По данным источника УП, речь идет об Александре Лунегове - настоятеле "Храма Святителя Иоанна Милостивого" прихода Днепропетровской епархии УПЦ в пос. Письменное Васильковского района Днепропетровской области.

Прокуроры в суде доказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ священнослужитель неоднократно размещал комментарии под пророссийскими видеоматериалами на веб-ресурсе YouTube.

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Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины.

Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать захватчикам, отмечают в СБУ. Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.

При обысках у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Прокуратура указывает, что на судебном заседании осужденный свою вину не признал.