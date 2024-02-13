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Поліція про нападника на баскетболіста-українця в Німеччині: Йому було байдуже, що хтось загине

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 13:13
Поліція про нападника на баскетболіста-українця в Німеччині: Йому було байдуже, що хтось загине
ВОЛОДИМИР ЄРМАКОВ, ФОТО: ФБУ

У німецькій поліції розповіли нові подробиці про 15-річного нападника, який смертельно поранив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова та ще одного українця, який зараз перебуває у важкому стані у лікарні.

Джерело: Bild, "Європейська правда"

Деталі: За словами офіцера поліції, нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

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"Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине. І не було жодних ознак каяття, коли його заарештували. Мабуть, він заціпенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією", – зазначив представник поліції.

Крім двох українців 15-річний німець турецького походження також напав на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

"Вони отримали поранення рук і кистей. Це серйозні поранення, але, на щастя, не небезпечні для життя. Одного з них вже виписали з лікарні", – розповів слідчий.

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Правоохоронці підкреслили, що до нападу на українських спортсменів 15-річний підліток скоїв безліч інших злочинів і перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Районний суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Крім нього був заарештований ще один 14-річний хлопець, який також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.  

"Це незрозумілий вчинок, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфронтації з набагато старшими, вищими і більш спортивними українцями, а потім негайно і безжально застосував ніж", – додав офіцер.

Що передувало:

  • За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі Брандта в місті Обергаузен між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.
  • Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення. Нападники з місця злочину втекли.
  • Невдовзі 17-річний українець від отриманих травм помер у лікарні попри проведену операцію. Наступного дня правоохоронці затримали двох підозрюваних – 15-річного хлопця з Гельзенкірхена та 14-річного з Герне. Обидва були відомі поліції.
  • Раніше Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині.
  • Згодом Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Теми: поліціяНімеччинаспортнапад
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