Поліція про нападника на баскетболіста-українця в Німеччині: Йому було байдуже, що хтось загине

У німецькій поліції розповіли нові подробиці про 15-річного нападника, який смертельно поранив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова та ще одного українця, який зараз перебуває у важкому стані у лікарні.

Джерело: Bild, "Європейська правда"

Деталі: За словами офіцера поліції, нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

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"Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине. І не було жодних ознак каяття, коли його заарештували. Мабуть, він заціпенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією", – зазначив представник поліції.

Крім двох українців 15-річний німець турецького походження також напав на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

"Вони отримали поранення рук і кистей. Це серйозні поранення, але, на щастя, не небезпечні для життя. Одного з них вже виписали з лікарні", – розповів слідчий.

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Правоохоронці підкреслили, що до нападу на українських спортсменів 15-річний підліток скоїв безліч інших злочинів і перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Районний суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Крім нього був заарештований ще один 14-річний хлопець, який також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.

"Це незрозумілий вчинок, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфронтації з набагато старшими, вищими і більш спортивними українцями, а потім негайно і безжально застосував ніж", – додав офіцер.

Що передувало: