Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция о напавшем на баскетболиста-украинца в Германии: Его не волновало, что кто-то погибнет

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 13:13
Полиция о напавшем на баскетболиста-украинца в Германии: Его не волновало, что кто-то погибнет
ВОЛОДИМИР ЕРМАКОВ, ФОТО: ФБУ

В немецкой полиции рассказали новые подробности о 15-летнем нападавшем, который смертельно ранил 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и еще одного украинца, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

ИсточникBild,  "Европейская правда"

Деталі: По словам офицера полиции, нападавший нанес двум украинцам по меньшей мере девять ударов ножом только в грудь и живот.

Реклама:

"Ему, очевидно, было безразлично, что кто-то погибнет. И не было никаких признаков раскаяния, когда его арестовали. Видимо, он окаменел от многих уголовных преступлений и столкновений с полицией", – отметил представитель полиции.

Кроме двух украинцев 15-летний немец турецкого происхождения также напал на 13-летнюю девочку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Они хотели прийти на помощь, когда увидели, что подросток ударил ножом баскетболистов.

"Они получили ранения рук и кистей. Это серьезные ранения, но, к счастью, не опасные для жизни. Одного из них уже выписали из больницы", – рассказал следователь.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители подчеркнули, что до нападения на украинских спортсменов 15-летний подросток совершил множество других преступлений и состоял на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Районный судья выдал ордер на арест парня за убийство по неосторожности и нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме него был арестован еще один 14-летний парень, который также участвовал в нападении, однако не наносил ножевых ранений.

"Это непонятный поступок, абсолютно бессмысленный. Нападавший намеренно искал конфронтации с более старшими, более высокими и более спортивными украинцами, а затем немедленно и безжалостно применил нож", – добавил офицер.

Что предшествовало: 

  • По данным правоохранителей, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли Брандта в городе Оберхаузен между двумя группами молодых людей вспыхнула жестокая ссора.
  • Сначала они спорили в автобусе, однако перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади. В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ранения. Нападавшие скрылись с места преступления.
  • Вскоре 17-летний украинец от полученных травм скончался в больнице, несмотря на проведенную операцию. На следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых – 15-летнего парня из Гельзенкирхена и 14-летнего из Герне. Оба были известны полиции.
  • Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии.
  • Позже Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу Ермакова.

Темы: полицияГерманияспортнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР

таблицаУкраинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

Опрос: только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Все новости...

Читайте УП В Google News

полиция
Нападавшие на квартиру журналиста Николова получили тысячу долларов – полиция
Убийство заместителя мэра Никополя: полиция задержала подозреваемого
Полиция убила вооруженного топором мужчину, захватившего заложников в поезде в Швейцарии
Последние новости
15:58
На Оріхівському напрямку росіяни атакують на швидкісних квадроциклах – Тарнавський
15:54
В Донецкой и Сумской областях запустили пилот проекта "Укрпочта.Аптека": как работает
15:30
Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР
15:28
Блокада границы поляками может увеличить стоимость автогаза на 3 гривны
15:27
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ – СМИ
15:16
фотоВо Львове врачи "удлинили" девушке ногу, которая была короче другой на 7 см
15:12
Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения
15:10
Враг распространяет фейк о "расстреле гражданских спецназовцами ГУР"
14:44
Атаковали международные финучреждения, оказывающие помощь Украине: СБУ разоблачила хакеров
14:35
таблицаУкраинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос
Все новости...
Реклама: