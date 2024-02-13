Полиция о напавшем на баскетболиста-украинца в Германии: Его не волновало, что кто-то погибнет

В немецкой полиции рассказали новые подробности о 15-летнем нападавшем, который смертельно ранил 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и еще одного украинца, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: Bild, "Европейская правда"

Деталі: По словам офицера полиции, нападавший нанес двум украинцам по меньшей мере девять ударов ножом только в грудь и живот.

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"Ему, очевидно, было безразлично, что кто-то погибнет. И не было никаких признаков раскаяния, когда его арестовали. Видимо, он окаменел от многих уголовных преступлений и столкновений с полицией", – отметил представитель полиции.

Кроме двух украинцев 15-летний немец турецкого происхождения также напал на 13-летнюю девочку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Они хотели прийти на помощь, когда увидели, что подросток ударил ножом баскетболистов.

"Они получили ранения рук и кистей. Это серьезные ранения, но, к счастью, не опасные для жизни. Одного из них уже выписали из больницы", – рассказал следователь.

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Правоохранители подчеркнули, что до нападения на украинских спортсменов 15-летний подросток совершил множество других преступлений и состоял на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Районный судья выдал ордер на арест парня за убийство по неосторожности и нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме него был арестован еще один 14-летний парень, который также участвовал в нападении, однако не наносил ножевых ранений.

"Это непонятный поступок, абсолютно бессмысленный. Нападавший намеренно искал конфронтации с более старшими, более высокими и более спортивными украинцами, а затем немедленно и безжалостно применил нож", – добавил офицер.

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