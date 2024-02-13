У Путіна вигадали, чому йому не потрібні дебати перед "виборами"

Російський диктатор Володимир Путін і його штаб відмовилися від участі в передвиборчих дебатах, прессекретар президента РФ заявив, що росіяни і так бачать заяви Путіна ледь не щодня.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Росіяни мають можливість бачити заяви Путіна з усіх аспектів життя росіян фактично на щоденній основі.

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Путін є чинним главою держави, який живе в умовах дуже напруженого президентського графіка. Це кардинально відрізняє його від інших кандидатів".

Деталі: Путін вп'яте балотується на посаду президента РФ, проте він жодного разу за весь час керівництва країною не брав участі в дебатах у період передвиборчих кампаній.

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