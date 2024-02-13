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У Путіна вигадали, чому йому не потрібні дебати перед "виборами"

Альона Мазуренко Вівторок, 13 лютого 2024, 13:22
У Путіна вигадали, чому йому не потрібні дебати перед виборами
ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Російський диктатор Володимир Путін і його штаб відмовилися від участі в передвиборчих дебатах, прессекретар президента РФ заявив, що росіяни і так бачать заяви Путіна ледь не щодня.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Росіяни мають можливість бачити заяви Путіна з усіх аспектів життя росіян фактично на щоденній основі.

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Путін є чинним главою держави, який живе в умовах дуже напруженого президентського графіка. Це кардинально відрізняє його від інших кандидатів".

Деталі: Путін вп'яте балотується на посаду президента РФ, проте він жодного разу за весь час керівництва країною не брав участі в дебатах у період передвиборчих кампаній.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 січня Центрвиборчком Росії зареєстрував чинного президента Росії Володимира Путіна кандидатом на "президентських виборах" у березні поточного року.
  • Вибори в Росії заплановані на березень 2024 року.
  • Центральна виборча комісія Росії зареєструвала ще трьох кандидатів на майбутніх виборах президента Росії, крім чинного диктатора Володимира Путіна. Не зареєстрували єдиного кандидата, який виступав проти війни з Україною – Бориса Надєждіна. 

Теми: ПутінвибориРосія
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