У Путіна вигадали, чому йому не потрібні дебати перед "виборами"
Вівторок, 13 лютого 2024, 13:22
Російський диктатор Володимир Путін і його штаб відмовилися від участі в передвиборчих дебатах, прессекретар президента РФ заявив, що росіяни і так бачать заяви Путіна ледь не щодня.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Росіяни мають можливість бачити заяви Путіна з усіх аспектів життя росіян фактично на щоденній основі.
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Путін є чинним главою держави, який живе в умовах дуже напруженого президентського графіка. Це кардинально відрізняє його від інших кандидатів".
Деталі: Путін вп'яте балотується на посаду президента РФ, проте він жодного разу за весь час керівництва країною не брав участі в дебатах у період передвиборчих кампаній.
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