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У Путина придумали, почему ему не нужны дебаты перед "выборами"

Алена МазуренкоВторник, 13 февраля 2024, 13:22
У Путина придумали, почему ему не нужны дебаты перед выборами
ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Российский диктатор Владимир Путин и его штаб отказались от участия в предвыборных дебатах, пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне и так видят заявления Путина чуть ли не каждый день.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе.

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Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов".

Детали: Путин пятый раз баллотируется на пост президента РФ, однако он ни разу за все время руководства страной не участвовал в дебатах в период предвыборных кампаний.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 января Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.
  • Выборы в России запланированы на март 2024 года.
  • Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента России, кроме действующего диктатора Владимира Путина. Не зарегистрировали единственного кандидата, который выступал против войны с Украиной – Бориса Надеждина.

Темы: ПутинвиборыРосcия
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