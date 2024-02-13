У Путина придумали, почему ему не нужны дебаты перед "выборами"
Российский диктатор Владимир Путин и его штаб отказались от участия в предвыборных дебатах, пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне и так видят заявления Путина чуть ли не каждый день.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе.
Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов".
Детали: Путин пятый раз баллотируется на пост президента РФ, однако он ни разу за все время руководства страной не участвовал в дебатах в период предвыборных кампаний.
Напомним:
- 29 января Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.
- Выборы в России запланированы на март 2024 года.
- Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента России, кроме действующего диктатора Владимира Путина. Не зарегистрировали единственного кандидата, который выступал против войны с Украиной – Бориса Надеждина.