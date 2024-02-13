У Путина придумали, почему ему не нужны дебаты перед "выборами"

Российский диктатор Владимир Путин и его штаб отказались от участия в предвыборных дебатах, пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне и так видят заявления Путина чуть ли не каждый день.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе.

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Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов".

Детали: Путин пятый раз баллотируется на пост президента РФ, однако он ни разу за все время руководства страной не участвовал в дебатах в период предвыборных кампаний.

Напомним:

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