Поляки на годину заблокували 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною

Сканер для вантажівок на прикордонному переході Краковець. ілюстративне фото з Вікіпедії

Польські фермери годину блокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Корчова-Краківець".

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Близько 14.00 13 лютого польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського – "Краківець".

Реклама:

Українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що пікетувальники мають намір на 1 годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну.

Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься".

Оновлено: Через годину блокаду було знято. Демченко додав, що станом на 15.00 рух через кордон нормалізовано.

ВІДЕО ДНЯ

На цей час через акції протестів польських аграріїв обмежено рух через 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.