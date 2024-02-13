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Поляки на час заблокировали 6-й пункт пропуска на границе с Украиной

Валентина РоманенкоВторник, 13 февраля 2024, 15:02
Поляки на час заблокировали 6-й пункт пропуска на границе с Украиной
Сканер для грузовиков на пограничном переходе Краковец. иллюстративное фото из Википедии

Польские фермеры час блокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Корчева-Краковец".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Около 14.00 13 февраля польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского - "Краковец". Украинские пограничники получили информацию от польских коллег о том, что пикетчики намерены на 1 час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину.

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Блокировка пассажирского транспорта осуществляться не будет".

Обновлено: Через час блокада была снята. Демченко добавил, что по состоянию на 15.00 движение через границу нормализовано.

В настоящее время из-за акций протестов польских аграриев ограничено движение через 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе.

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Темы: блокадаграницаПограничная службаПольша
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