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Росія має запаси танків ще на 3 роки війни, бо розміняла їхню якість на кількість - доповідь

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 лютого 2024, 14:35
Росія має запаси танків ще на 3 роки війни, бо розміняла їхню якість на кількість - доповідь
Фото: Getty Images

Росія втратила понад 3000 танків за час війни в Україні, але має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах для заміни і потенційно зможе витримати ще 3 роки важких втрат, говориться у доповіді "Військовий баланс" Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні.

Джерело: Reuters з посиланням на звіт

Дослівно: "Москва змогла обміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складу зі швидкістю, яка іноді сягала 90 танків на місяць".

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Деталі: У доповіді зазначається, що Україна також зазнала значних втрат від початку вторгнення в лютому 2022 року, але західні військові поставки дозволили їй підтримувати запаси, одночасно підвищуючи їхню якість.

Аналітики підрахували, що наявні в Росії запаси означають, що Росія "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від її здатності виробляти нову техніку".

Зокрема, говориться у доповіді, Росія має 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4 000 знаходяться на зберіганні.

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"Ситуація підкреслює зростаюче відчуття тупикової ситуації в бойових діях, яка може зберегтися протягом 2024 року", - йдеться у доповіді.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, станом на 13 лютого російські загарбники вже втратили в Україні 6 424 танків.

Теми: Росіязброявійна
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