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Россия имеет запасы танков еще на 3 года войны, поскольку разменяла их качество на количество - доклад

Станислав ПогориловВторник, 13 февраля 2024, 14:35
Россия имеет запасы танков еще на 3 года войны, поскольку разменяла их качество на количество - доклад
Фото: Getty Images

Россия потеряла более 3000 танков за время войны в Украине, но имеет достаточно бронетехники низкого качества на складах для замены и потенциально сможет выдержать еще 3 года тяжелых потерь, говорится в докладе "Военный баланс" Международного института стратегических исследований, базирующегося в Лондоне.

Источник: Reuters со ссылкой на отчет

Дословно: "Москва смогла обменять качество на количество, выводя тысячи старых танков со склада со скоростью, которая иногда достигала 90 танков в месяц".

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Детали: В докладе отмечается, что Украина также понесла значительные потери с начала вторжения в феврале 2022 года, но западные военные поставки позволили ей поддерживать запасы, одновременно повышая их качество.

Аналитики подсчитали, что имеющиеся у России запасы означают, что Россия "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять запасы танков, даже если они будут более низкого технического уровня, независимо от ее способности производить новую технику".

В частности, говорится в докладе, Россия имеет 1 750 основных боевых танков, от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4 000 находятся на хранении.

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"Ситуация подчеркивает растущее ощущение тупиковой ситуации в боевых действиях, которая может сохраниться в течение 2024 года", - говорится в докладе.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13 февраля российские захватчики уже потеряли в Украине 6 424 танков.

Темы: Росcияоружиевойна
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