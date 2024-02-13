Кабмін хоче дозволити командирам списувати знищене майно без погодження "згори"

Денис Шмигаль під час засідання уряду, фото з Телеграм прем'єра

Кабінет міністрів України прагне зменшення бюрократичної тяганини в армії, задля чого цифровізується облік військового майна і планується спростити процес його списання.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram про засідання уряду 13 лютого

Пряма мова: "Наша мета – дебюрократизація армії. Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано та швидко.

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Вже спрощений облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшість свого часу на заповнення документів. Облік буде відбуватися в електронній формі. Уже дав доручення Міністерству оборони в стислі терміни продовжити спрощення.

Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями.

Це стосується майна вартістю до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн. Ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно".

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Деталі: 13 лютого Шмигаль проводив засідання уряду з Донецької області. На ньому йшлося, зокрема, про посилення армії.

Також прем’єр ознайомився з ходом будівництва фортифікацій та інженерних загороджень на Донеччині.