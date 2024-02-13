Кабмин хочет разрешить командирам списывать уничтоженное имущество без согласования "сверху"

Денис Шмыгаль во время заседания правительства, фото из Телеграмм премьера

Кабинет министров Украины стремится к уменьшению бюрократической волокиты в армии, для чего цифровизуется учет военного имущества и планируется упростить процесс его списания.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram о заседании правительства 13 февраля

Прямая речь: "Наша цель – дебюрократизация армии. Важно, чтобы переход от бумаги к цифре состоялся упорядоченно и быстро.

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Уже упрощен учет военного имущества. Командиры не будут тратить большую часть своего времени на заполнение документов. Учет будет происходить в электронной форме. Уже дал поручение Министерству обороны в сжатые сроки продолжить упрощение.

Речь идет о том, что командиры должны получить право списывать военное имущество своим приказом без согласования с высшими должностными лицами.

Это касается имущества стоимостью до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, это ориентировочно 1,7 млн грн. Эти нормы не будут распространяться непосредственно на оружие, но дают возможность списывать без лишней волокиты уничтоженные дроны, боеприпасы, автомобили и другое имущество".

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Детали: 13 февраля Шмыгаль проводил заседание правительства из Донецкой области. На нем речь шла, в частности, об усилении армии.

Также премьер ознакомился с ходом строительства фортификаций и инженерных заграждений в Донецкой области.