Після зустрічі посередників США відкинули пропозицію Путіна "припинити вогонь" – Reuters

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну була відкинута Сполученими Штатами Америки після контактів між посередниками, повідомили "Reuters" джерела в Росії.

Джерело: "Reuters" із посиланням на три російські джерела, обізнані з перебігом переговорів

Деталі: За даними трьох російських джерел, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.

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Четверте дипломатичне джерело повідомило, що неофіційні контакти між РФ та США через посередників відбувалися з ініціативи Росії, але, схоже, ні до чого не призвели.

Американський чиновник сказав, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників.

Згідно з трьома російськими джерелами, сигнал Путіна був переданий до Вашингтона, де зустрілися високопосадовці США, включаючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Ідея полягала в тому, що Салліван поговорить з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначить подальші кроки, повідомило одне з російських джерел.

Але коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України, повідомило одне з російських джерел.

Американський чиновник відмовився повідомити будь-які подробиці ймовірних дзвінків Саллівана, а також про те, чи відбулася така розмова з Ушаковим.

За словами російських джерел, Путін публічно і приватно, через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав сигнали Вашингтону в 2023 році, що він готовий розглянути питання про припинення вогню в Україні.

Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною українською територією, контрольованою Росією, але цей сигнал пропонував те, що дехто в Кремлі вважав найкращим шляхом до певного миру.

"Контакти з американцями закінчилися нічим", – повідомило анонімно високопоставлене російське джерело, обізнане з переговорами наприкінці 2023-го – на початку 2024 року.

Друге російське джерело, знайоме з цими контактами, повідомило "Reuters", що американці через посередників заявили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, і тому контакти закінчилися невдачею.

Третє джерело, поінформоване про перебіг переговорів, повідомило: "З американцями все розвалилося". Мовляв, США не хотіли тиснути на Україну.

Одне з російських джерел висловило розчарування Сполученими Штатами через наполягання Вашингтона не підштовхувати Україну до переговорів.

"Путін сказав: "Я знав, що вони нічого не зроблять", – повідомило інше російське джерело. Ця людина додала: "Вони відрубали корінь контактів, на створення яких пішло два місяці".

Ще одне російське джерело припустило, що США не вірили в щирість Путіна.

"Американці не вірили, що Путін був щирим щодо припинення вогню – але він був і є. Він готовий обговорювати припинення вогню. Але так само Путін готовий воювати стільки, скільки буде потрібно – і Росія може воювати стільки, скільки буде потрібно", – заявило російське джерело.

За словами російських джерел, Кремль не бачить сенсу в подальших контактах зі Сполученими Штатами з цього питання, тому війна буде продовжуватися.

Кремль, Білий дім, Державний департамент США і Центральне розвідувальне управління відмовилися від коментарів.

Американський чиновник, який виступав у Вашингтоні на умовах анонімності, заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти за спиною України.

Американський урядовець сказав, що неофіційні розмови "Track II" між росіянами поза урядом, як видається, мали місце, але Сполучені Штати не були в них залучені.

Цей співрозмовник відзначив, що позиція Путіна щодо утримання територій України не змінилася, але в Москві, схоже, розчаровані тим, що Вашингтон це не приймає.

Цьому передувало: Минулого тижня Володимир Путін заявив проросійськи налаштованому американському журналісту Такеру Карлсону, що Росія нібито готова до "діалогу", але Україна не йде на переговори.

Російський диктатор регулярно звинувачує Україну в тому, що переговорів і перемир'я немає, хоча сам не демонструє готовності завершити війну і йти на компроміс заради миру.