После встречи посредников США отвергли предложение Путина "прекратить огонь" – Reuters

Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну было отвергнуто Соединенными Штатами Америки после контактов между посредниками, сообщили "Reuters" источники в России.

Источник: "Reuters" со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров

Детали: По данным трех российских источников, посредники встречались в Турции в конце 2023 года.

Реклама:

Четвертый дипломатический источник сообщил, что неофициальные контакты между РФ и США через посредников происходили по инициативе России, но, похоже, ни к чему не привели.

Американский чиновник сказал, что ему ничего не известно о неофициальных контактах через посредников.

Согласно трем российским источникам, сигнал Путина был передан в Вашингтон, где встретились высокопоставленные чиновники США, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

ВИДЕО ДНЯ

Идея заключалась в том, что Салливан поговорит с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и определит дальнейшие шаги, сообщил один из российских источников.

Но когда в январе раздался звонок, Салливан сказал Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины, сообщил один из российских источников.

Американский чиновник отказался сообщить какие-либо подробности вероятных звонков Салливана, а также о том, состоялся ли такой разговор с Ушаковым.

По словам российских источников, Путин публично и частным образом, через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, посылал сигналы Вашингтону в 2023 году, что он готов рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине.

Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одной украинской территории, контролируемой Россией, но этот сигнал предлагал то, что некоторые в Кремле считали лучшим путем к определенному миру.

"Контакты с американцами закончились ничем", – сообщил анонимно высокопоставленный российский источник, знакомый с переговорами в конце 2023-го – начале 2024 года.

Второй российский источник, знакомый с этими контактами, сообщил "Reuters", что американцы через посредников заявили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому контакты закончились неудачей.

Третий источник, информированный о ходе переговоров, сообщил: "С американцами все развалилось". Мол, США не хотели оказывать давление на Украину.

Один из российских источников выразил разочарование Соединенными Штатами из-за настаивания Вашингтона не подталкивать Украину к переговорам.

"Путин сказал: "Я знал, что они ничего не сделают", – сообщил другой российский источник. Этот человек добавил: "Они отрубили корень контактов, на создание которых ушло два месяца".

Еще один российский источник предположил, что США не верили в искренность Путина.

"Американцы не верили, что Путин был искренним в отношении прекращения огня – но он был и есть. Он готов обсуждать прекращение огня. Но так же Путин готов воевать столько, сколько потребуется – и Россия может воевать столько, сколько потребуется", – заявил российский источник.

По словам российских источников, Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с Соединенными Штатами по этому вопросу, поэтому война будет продолжаться.

Кремль, Белый дом, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление отказались от комментариев.

Американский чиновник, выступавший в Вашингтоне на условиях анонимности, заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией по закрытым каналам и что Вашингтон был последовательным в том, чтобы не действовать за спиной Украины.

Американский чиновник сказал, что неофициальные разговоры "Track II" между россиянами вне правительства, как представляется, имели место, но Соединенные Штаты не были в них вовлечены.

Этот собеседник отметил, что позиция Путина по удержанию территорий Украины не изменилась, но в Москве, похоже, разочарованы тем, что Вашингтон это не принимает.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Владимир Путин заявил пророссийски настроеному американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия якобы готова к "диалогу", но Украина не идет на переговоры.

Российский диктатор регулярно обвиняет Украину в том, что переговоров и перемирия нет, хотя сам не демонстрирует готовности завершить войну и идти на компромисс ради мира.