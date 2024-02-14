Брінк: США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн
США передали Україні обладнання для розмінування територій, його вартість становить $1 млн.
Джерело: посол США в Україні Бріджіт Брінк у X
Пряма мова Брінк: "Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України".
Деталі: Вона також повідомила, що зустрілался з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Обговорювали подальшу фінансову підтримку України.
Понад третина території України замінована внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю в понад 1 млн доларів США @SSTS_UA дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України. pic.twitter.com/m5NU9w3wyT— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 13, 2024
Крім того, піднімали питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги.
Передісторія:
- Україна планує залучити від Франції 200 мільйонів євро грантів на відновлення інфраструктури.