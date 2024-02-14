Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

США передали Украине оборудование для разминирования территорий, его стоимость составляет $1 млн.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в X

Прямая речь Бринк: "Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины".

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фото Бриджит Бринк в X

Детали: Она также сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Обсуждали дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Понад третина території України замінована внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю в понад 1 млн доларів США @SSTS_UA дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України. pic.twitter.com/m5NU9w3wyT — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 13, 2024

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Кроме того, поднимали вопрос контроля и отчетности со стороны Украины по американской помощи.



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