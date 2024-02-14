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На Донеччині росіяни поцілили у багатоповерхівку: 12 квартир зруйновано, під завалами люди

Олена ІвашківСереда, 14 лютого 2024, 01:48
На Донеччині росіяни поцілили у багатоповерхівку: 12 квартир зруйновано, під завалами люди
Пожежа у багатоповерхівці після обстрілу росіян, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Росіяни ударили по Селидовому пізно ввечері 13 лютого. Поцілили у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: За словами Філашкіна, щонайменше 4 людини у Селидовому поранено внаслідок обстрілу.

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Він зазначив, що серед поранених двоє дітей 2016 і 2007 років народження, які отримують всю необхідну медичну допомогу.

 
Пожежа у багатоповерхівці після обстрілу росіян, фото: Вадим Філашкін у Telegram

З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини. Рятувальна операція триває.

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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