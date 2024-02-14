На Донеччині росіяни поцілили у багатоповерхівку: 12 квартир зруйновано, під завалами люди
Середа, 14 лютого 2024, 01:48
Росіяни ударили по Селидовому пізно ввечері 13 лютого. Поцілили у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Деталі: За словами Філашкіна, щонайменше 4 людини у Селидовому поранено внаслідок обстрілу.
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Він зазначив, що серед поранених двоє дітей 2016 і 2007 років народження, які отримують всю необхідну медичну допомогу.
З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини. Рятувальна операція триває.