В Донецкой области россияне попали в многоэтажку: 12 квартир разрушены, под завалами люди
Среда, 14 февраля 2024, 01:48
Россияне ударили по Селидовому поздно вечером 13 февраля. Попали в 5-этажку: 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами люди.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Детали: По словам Филашкина, по меньшей мере 4 человека в Селидово ранены в результате обстрела.
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Он отметил, что среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, которые получают всю необходимую медицинскую помощь.
Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека. Спасательная операция продолжается.