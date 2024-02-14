В Донецкой области россияне попали в многоэтажку: 12 квартир разрушены, под завалами люди 

Пожар в многоэтажке после обстрела россиян, фото: Вадим Филашкин в Telegram

Россияне ударили по Селидовому поздно вечером 13 февраля. Попали в 5-этажку: 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами люди.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: По словам Филашкина, по меньшей мере 4 человека в Селидово ранены в результате обстрела.

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Он отметил, что среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, которые получают всю необходимую медицинскую помощь.

Пожар в многоэтажке после обстрела россиян, фото: Вадим Филашкин в Telegram

Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека. Спасательная операция продолжается.