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Байден назвав звільнення міністра внутрішньої безпеки США неконституційним

Олена ІвашківСереда, 14 лютого 2024, 05:41
Байден назвав звільнення міністра внутрішньої безпеки США неконституційним
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден розкритикував дії республіканців та назвав неконституційним звільнення міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса.

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Деталі: За словами президента США, Майоркас став мішенню дрібних політичних ігор. 

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Байден зазначив, що міністр внутрішньої безпеки Майоркас, кубинський іммігрант, який приїхав до США з родиною як політичний біженець, понад два десятиліття чесно служить Америці, маючи відзнаки в правоохоронних органах і на державній службі.  

За словами Байдена, імпічмент вже одного разу провалився під час двопартійного голосування: "Замість того, щоб влаштовувати подібні політичні трюки, республіканці, які справді стурбовані станом кордону, повинні вимагати від Конгресу виділення більшої кількості прикордонних ресурсів та посилення прикордонної безпеки". 

Він також наголосив, що відмова від реальних рішень саме тоді, коли вони найбільше потрібні, заради політичної гри - це не те, чого американський народ очікує від своїх лідерів.

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Пряма мова Байдена: "Конгрес повинен діяти, щоб надати мені, міністру Майоркасу та моїй адміністрації інструменти та ресурси, необхідні для вирішення ситуації на кордоні. Палата представників також повинна негайно ухвалити доповнення до закону про національну безпеку, внесеного Сенатом. Ми продовжимо шукати реальні рішення проблем, з якими стикаються американці, а республіканці в Палаті представників мають вирішити, чи приєднатися до нас у вирішенні проблеми, чи продовжувати грати в політичні ігри з кордоном".

Передісторія: 

Теми: СШАБайден
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