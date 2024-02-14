Байден назвал увольнение министра внутренней безопасности США неконституционным

Президент США Джо Байден раскритиковал действия республиканцев и назвал неконституционным увольнение министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: По словам президента США, Майоркас стал мишенью мелких политических игр.

Реклама:

Байден отметил, что министр внутренней безопасности Майоркас, кубинский иммигрант, который приехал в США с семьей как политический беженец, более двух десятилетий честно служит Америке, имея отличия в правоохранительных органах и на государственной службе.

По словам Байдена, импичмент уже однажды провалился во время двухпартийного голосования: "Вместо того, чтобы устраивать подобные политические трюки, республиканцы, которые действительно обеспокоены состоянием границы, должны требовать от Конгресса выделения большего количества пограничных ресурсов и усиления пограничной безопасности".

Он также отметил, что отказ от реальных решений именно тогда, когда они больше всего нужны, ради политической игры - это не то, чего американский народ ожидает от своих лидеров.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Байдена: "Конгресс должен действовать, чтобы предоставить мне, министру Майоркасу и моей администрации инструменты и ресурсы, необходимые для разрешения ситуации на границе. Палата представителей также должна немедленно принять дополнения к закону о национальной безопасности, внесенного Сенатом. Мы продолжим искать реальные решения проблем, с которыми сталкиваются американцы, а республиканцы в Палате представителей должны решить, присоединиться ли к нам в решении проблемы или продолжать играть в политические игры с границей".

Предыстория: