Естонія попередила про можливе закриття кордону з Росією

Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може бути змушена тимчасово закрити свої пункти пропуску. Вона закликає своїх громадян повернутися з Росії та не їздити туди.

Джерело: Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії

Деталі: У заяві правоохоронців йдеться, що в останні тижні Росія навмисно привозила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

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Як йдеться у заяві, якщо ця діяльність продовжиться, "ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск".

Відтак, зазначають правоохоронці, якщо кордони закриють, то потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії, а це може додати кілька сотень кілометрів до подорожі.