Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией

Из-за миграционного давления со стороны России Эстония может быть вынуждена временно закрыть свои пункты пропуска. Она призывает своих граждан вернуться из России и не ездить туда.

Источник: Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии

Детали: В заявлении правоохранителей говорится, что в последние недели Россия намеренно привозила к эстонской границе группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Европейский Союз.

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Как говорится в заявлении, если эта деятельность продолжится, "мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу, чтобы защитить национальную безопасность и общественный порядок, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".

Поэтому, отмечают правоохранители, если границы закроют, то нужно будет воспользоваться другим пунктом пересечения границы, чтобы вернуться в Эстонию, а это может добавить несколько сотен километров к путешествию.