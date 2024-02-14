Російське Міноброни заявило про 6 збитих над Чорним морем дронів, пабліки пишуть − в морі щось палає
Середа, 14 лютого 2024, 07:50
Російське міноборони повідомило, що вночі 14 лютого ППО нібито збила 9 дронів над територією РФ та в акваторії Чорного моря.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Зокрема, повідомляється, що над акваторією Чорного моря нібито збили 6 безпілотників, ще 2 нібито збили у Бєлгородській та 1 у Воронезькій областях.
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Водночас у Telegram-каналах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Також повідомляється, що в цьому районі низько над водою кружляють два вертольоти Мі-8.
Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що нібито дрони підбили великий десантний корабель.