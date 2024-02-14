Российское Миноброны заявило про 6 сбитых над Черным морем дронов, паблики пишут − в море что-то горит

Российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбила 9 дронов над территорией РФ и в акватории Черного моря.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В частности, сообщается, что над акваторией Черного моря якобы сбили 6 беспилотников, в Белгородской области 2 и еще 1 в Воронежской области.

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В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.

Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.