Российское Миноброны заявило про 6 сбитых над Черным морем дронов, паблики пишут − в море что-то горит
Среда, 14 февраля 2024, 07:50
Российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбила 9 дронов над территорией РФ и в акватории Черного моря.
Источник: Минобороны РФ
Детали: В частности, сообщается, что над акваторией Черного моря якобы сбили 6 беспилотников, в Белгородской области 2 и еще 1 в Воронежской области.
Реклама:
В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.
Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.