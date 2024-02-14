Росіяни атакували на 6 напрямках, за добу було 71 боєзіткнення − Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, загалом росіяни завдали 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснили 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Авіаційних ударів зазнали: Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут окупанти атакували 5 разів, але безуспішно.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби окупантів.