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Россияне атаковали на 6 направлениях, за сутки было 71 боестолкновение − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 14 февраля 2024, 07:21
Россияне атаковали на 6 направлениях, за сутки было 71 боестолкновение − Генштаб
Украинский воин несет снаряд. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боестолкновение, в общем россияне нанесли 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершили 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 февраля в Facebook 

Дословно Генштаб: "Авиационным ударам подверглись: Круглое Харьковской области, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Терны, Раздоловка, Часов Яр, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки россиян в районе Ямполовки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. В течение суток Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе Авдеевки и еще 4 атаки у Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где россияне при поддержке авиации 27 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки здесь оккупанты атаковали 5 раз, но безуспешно.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийским средствам, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойнаГенштаб
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