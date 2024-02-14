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Росія втратила на фронті ще понад тисячу солдатів, 39 ББМ і 66 артсистем 

Олена РощінаСереда, 14 лютого 2024, 08:26
Росія втратила на фронті ще понад тисячу солдатів, 39 ББМ і 66 артсистем 
Бойова техніка президентської бригади, фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу українські війська знищили близько 1060 російських загарбників, 4 системи протиповітряної оборони РФ, 9 танків, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і 3 реактивних системи залпового вогню.

Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ на ранок 14 лютого 

Деталі: За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 398140 (+1060) осіб,
  • танків – 6433 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 12043 (+39) од,
  • артилерійських систем – 9566 (+66) од,
  • РСЗВ – 984 (+3) од,
  • засобів ППО – 671 (+4) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
  • крилатих ракет – 1882 (+0),
  • кораблів/катерів – 24 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
  • спеціальної техніки – 1523 (+5).
Втрати Росії у війні проти України на 14.02.2024
Втрати Росії у війні проти України на 14.02.2024
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніГенштабвійнаРосія
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