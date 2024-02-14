Росія втратила на фронті ще понад тисячу солдатів, 39 ББМ і 66 артсистем
Середа, 14 лютого 2024, 08:26
За минулу добу українські війська знищили близько 1060 російських загарбників, 4 системи протиповітряної оборони РФ, 9 танків, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і 3 реактивних системи залпового вогню.
Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ на ранок 14 лютого
Деталі: За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 398140 (+1060) осіб,
- танків – 6433 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 12043 (+39) од,
- артилерійських систем – 9566 (+66) од,
- РСЗВ – 984 (+3) од,
- засобів ППО – 671 (+4) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
- крилатих ракет – 1882 (+0),
- кораблів/катерів – 24 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
- спеціальної техніки – 1523 (+5).
Дані уточнюються.