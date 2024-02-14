Россия потеряла на фронте еще более тысячи солдат, 39 ББМ и 66 артсистем
Среда, 14 февраля 2024, 08:26
За минувшие сутки украинские войска уничтожили порядка 1060 российских захватчиков, 4 системы противовоздушной обороны РФ, 9 танков, 39 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и 3 реактивных системы залпового огня.
Источник: данные Генерального штаба ВСУ на утро 14 февраля
Детали: По данным украинского Генштаба, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 398140 (+1060) человек,
- танков – 6433 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 12043 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
- РСЗО – 984 (+3) ед,
- средств ПВО – 671 (+4) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
- крылатых ракет – 1882 (+0),
- кораблей/катеров – 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12662 (+39) ед,
- специальной техники – 1523 (+5).
Данные уточняются.