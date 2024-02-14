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Обстановка складна і напружена − Сирський розповів про поїздку на фронт

Ірина БалачукСереда, 14 лютого 2024, 09:24
Обстановка складна і напружена − Сирський розповів про поїздку на фронт
Фото з Telegram Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що разом з міністром оборони побував на фронті на Авдіївському та Куп’янському напрямках, де вони заслухали командирів і прийняли низку важливих рішень для посилення військ.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова головкома ЗСУ: "Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

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Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів"".

Деталі: Він розповів, що разом з Умєровим безпосередньо на місцях вони заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які "ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах", спільно проаналізували наявні ресурси та потреби захисників. 

 

Фото з Telegram Сирського

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Пряма мова Сирського: "За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції".

За словами головнокомандувача, попри складну обстановку Сили оборони завдають ворогу значних втрат.  

Теми: СирськийвійнаАвдіївка
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