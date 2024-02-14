Обстановка сложная и напряженная − Сырский рассказал о поездке на фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вместе с министром обороны побывал на фронте на Авдеевском и Купянском направлениях, где они заслушали командиров и приняли ряд важных решений для усиления войск.

Источник: Сирский в Telegram

Прямая речь главкома ВСУ: "Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

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Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов"".

Детали: Он рассказал, что вместе с Умеровым непосредственно на местах они заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые "ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях", совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности защитников.

Фото из Telegram Сырского

Прямая речь Сырского: "По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции".

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По словам главнокомандующего, несмотря на сложную обстановку Силы обороны наносят врагу значительные потери.