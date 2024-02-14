Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстановка сложная и напряженная − Сырский рассказал о поездке на фронт

Ирина БалачукСреда, 14 февраля 2024, 09:24
Обстановка сложная и напряженная − Сырский рассказал о поездке на фронт
Фото из Telegram Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вместе с министром обороны побывал на фронте на Авдеевском и Купянском направлениях, где они заслушали командиров и приняли ряд важных решений для усиления войск.

Источник: Сирский в Telegram

Прямая речь главкома ВСУ: "Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Реклама:

Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов"".

Детали: Он рассказал, что вместе с Умеровым непосредственно на местах они заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые "ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях", совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности защитников. 

 
Фото из Telegram Сырского 

Прямая речь Сырского: "По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции".

ВИДЕО ДНЯ

По словам главнокомандующего, несмотря на сложную обстановку Силы обороны наносят врагу значительные потери.

Темы: СырскийвойнаАвдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Все новости...

Читайте УП В Google News

Сырский
Сырского представили верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе
Сырский: Украина перешла к оборонной операции, чтобы истощить противника
Зеленский: Сырский и Умеров посетили горячие точки фронта, там будет усиление
Последние новости
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
10:27
Буданов: У России нет сил, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в этом году
10:24
фотоРоссияне ударили по спасателям в Донецкой области: 4 раненых
10:15
"Шахеды" врага ударили по Доброполью: ранены две женщины
10:08
Украина до сих пор покупает российский автогаз: как он попадает в страну
Все новости...
Реклама: