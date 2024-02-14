"Удар по полігону" в Селидовому: у ЗСУ пояснили, для чого росіяни запустили цей фейк

Оперативно-стратегічне угрупування військ "Таврія" пояснило, чому російська пропаганда запустила ІПСО про нібито ураження ракетами полігону з українськими бійцями в місті Селидове.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій

Пряма мова: "Уже не перший день ворог навалює по цьому населеному пункту ракетами та всім, чим може дістати.

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Формально – вважає, що в місті можуть бути якісь "азовці" або інші українські військові. Фактично – просто тому, що це наступне місто України в Покровському районі, далі на захід від Авдіївки".

Деталі: Лиховій перерахував обстріли Селидового, які нещодавно здійснили росіяни.

Зокрема, внаслідок обстрілу у четвер та понеділок в Селидовому загинула 1 та були поранені 10 цивільних осіб, у тому числі діти, пошкоджено школи, дитсадки, понад 15 приватних житлових будинків.

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Він підкреслив, що 13 лютого росіяни дійсно масовано крили вогнем Селидове та населені пункти поряд із ним.

Зокрема, о 10:40 ранку внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" сусіднього з Селидовим селища пошкоджено два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки.

Після 20-ї години ракета "Іскандер-М" влучила в поле та в автодорогу Селидове-Цукурине, поза межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнувань.

О 23:30 були влучання у 9-поверховий і 5-поверховий житлові будинки. Щонайменше шість поранених. Загорілася аптека.

О першій годині в ніч 14 лютого було влучання російською ракетою в 3-поверхову будівлю терапевтичного відділення Селидівської центральної міської лікарні.

Пряма мова: "Ще перед цим, уранці 13 лютого, росіяни почали розганяти класичну ІПСО – нібито вони уразили ракетами "полігон" з українськими військовими, зокрема з бійцями 3-ї штурмової бригади, загиблих - від 200 до 1500 (що?..). Мовляв, "ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ".

Зараз уже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила власне основні російські ракетні удари по Селидовому й околицях. Через російський бардак іпсошний "постріл" був завчасним і виявився холостим. Російську тєлєгу вчепили попереду лошаді.

Нам у відділі зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" (а Селидове - в смузі оборони частин нашого угрупування військ) було нескладно опитати бригади Авдіївського і Донецького напрямків та отримати від них спростування: таких втрат, такої події в них у районі Селидового не було взагалі.

Та і якщо подумати. Який "полігон" за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає й не може бути. Як і немає в районі Селидового тих військових частин ЗСУ, про які бреше московська пропаганда".