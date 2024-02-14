"Удар по полигону" в Селидово: в ВСУ объяснили, для чего россияне запустили этот фейк

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" объяснила, почему российская пропаганда запустила ИПСО о якобы поражении ракетами полигона с украинскими бойцами в городе Селидово.

Источник: спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий

Прямая речь: "Уже не первый день враг наваливает по этому населенному пункту ракетами и всем, чем может достать.

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Формально - считает, что в городе могут быть какие-то "азовцы" или другие украинские военные. Фактически - просто потому, что это следующий город Украины в Покровском районе, дальше на запад от Авдеевки".

Детали: Лиховий перечислил обстрелы Селидово, которые недавно совершили россияне.

В частности, в результате обстрелов в четверг и понедельник в Селидово погибли 1 и были ранены 10 гражданских лиц, в том числе дети, повреждены школы, детсады, более 15 частных жилых домов.

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Он подчеркнул, что 13 февраля россияне действительно массированно крыли огнем Селидово и населенные пункты рядом с ним.

В частности, в 10:40 утра в результате обстрела из РСЗО "Ураган" соседнего с Селидово поселка повреждены два многоквартирных двухэтажных жилых дома.

После 20 часов ракета "Искандер-М" попала в поле и в автодорогу Селидово-Цукурино, за пределами населенных пунктов. Без пострадавших и разрушений.

В 23:30 были попадания в 9-этажный и 5-этажный жилые дома. По меньшей мере шесть раненых. Загорелась аптека.

В час ночи 14 февраля было попадание российской ракетой в 3-этажное здание терапевтического отделения Селидовской центральной городской больницы.

Прямая речь: "Еще перед этим, утром 13 февраля, россияне начали разгонять классическую ИПСО - якобы они поразили ракетами "полигон" с украинскими военными, в частности с бойцами 3-й штурмовой бригады, погибших - от 200 до 1500 (что?..). Мол, "вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ".

Сейчас уже можно утверждать наверняка, что эта российская ложь опередила собственно основные российские ракетные удары по Селидово и окрестностям. Из-за российского бардака ипсошный "выстрел" был заблаговременным и оказался холостым. Российскую телогрейку вцепили впереди лошади.

Нам в отделе связей с общественностью ОСУВ "Таврия" (а Селидово - в полосе обороны частей нашей группировки войск) было несложно опросить бригады Авдеевского и Донецкого направлений и получить от них опровержение: таких потерь, такого события у них в районе Селидово не было вообще.

Да и если подумать. Какой "полигон" в 20 км от линии фронта? Какие построения, скопления? Этого сейчас нет и не может быть. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей ВСУ, о которых врет московская пропаганда".