Росіяни обстріляли місто Новогродівка на Донеччині, постраждала людина

Російська армія 14 лютого обстріляла місто Новогродівка на Донеччині, поранення отримала одна людина.

Джерело: Новогродівська МВА

Дослівно: "Поранення отримала одна особа, якій була надана медична допомога.



В результаті обстрілу станом на 7 годину ранку зруйновано або пошкоджено 5 адмінбудівель, 21 багатоквартирний житловий будинок та кафе".



Деталі: У місті ліквідовують наслідки. Містян просять бути пильними та закликають евакуюватися з Донеччини.

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Фото - Новогродівська МВА

Фото - Новогродівська МВА

Фото - Новогродівська МВА