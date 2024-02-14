Росіяни обстріляли місто Новогродівка на Донеччині, постраждала людина
Середа, 14 лютого 2024, 11:51
Російська армія 14 лютого обстріляла місто Новогродівка на Донеччині, поранення отримала одна людина.
Джерело: Новогродівська МВА
Дослівно: "Поранення отримала одна особа, якій була надана медична допомога.
В результаті обстрілу станом на 7 годину ранку зруйновано або пошкоджено 5 адмінбудівель, 21 багатоквартирний житловий будинок та кафе".
Деталі: У місті ліквідовують наслідки. Містян просять бути пильними та закликають евакуюватися з Донеччини.
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