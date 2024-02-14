Россияне обстреляли город Новогродовка в Донецкой области, пострадал человек
Среда, 14 февраля 2024, 11:51
Российская армия 14 февраля обстреляла город Новогродовка Донецкой области, ранения получил один человек.
Источник: Новогродовская ГВА
Дословно: "Рани получил один человек, которому была оказана медицинская помощь.
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В результате обстрела по состоянию на 7 часов утра разрушены или повреждены 5 админпостроек, 21 многоквартирный жилой дом и кафе".
Детали: В городе ликвидируют последствия. Горожане просят быть бдительными и призывают эвакуироваться из Донбасса.
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