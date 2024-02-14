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Россияне обстреляли город Новогродовка в Донецкой области, пострадал человек

Татьяна ОлейникСреда, 14 февраля 2024, 11:51
Россияне обстреляли город Новогродовка в Донецкой области, пострадал человек
Фото - Новогродовская ГВА

Российская армия 14 февраля обстреляла город Новогродовка Донецкой области, ранения получил один человек.

Источник: Новогродовская ГВА

Дословно: "Рани получил один человек, которому была оказана медицинская помощь. 

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В результате обстрела по состоянию на 7 часов утра разрушены или повреждены 5 админпостроек, 21 многоквартирный жилой дом и кафе".

Детали: В городе ликвидируют последствия. Горожане просят быть бдительными и призывают эвакуироваться из Донбасса.

 
Фото - Новогродовская ГВА
 
Фото - Новогродовская ГВА
 
Фото - Новогродовская ГВА

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Темы: войнаобстрелДонецкая область
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