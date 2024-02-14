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Лавров заявив, що Росія готова закінчити війну "дипломатично", але з урахуванням того, що вже загарбала

Ірина БалачукСереда, 14 лютого 2024, 12:22
Лавров заявив, що Росія готова закінчити війну дипломатично, але з урахуванням того, що вже загарбала
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України, але тільки на підставі того, що вона вже встигла окупувати.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Лаврова в Держдумі РФ 14 лютого

Пряма мова Лаврова: "Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації".

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Деталі: При цьому Лавров зазначив, що оскільки "західні країни" не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися "на землі", то варіантів домовитися "поки що не проглядається".

Пряма мова Лаврова: "Однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і (з урахуванням) їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі, говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких не проглядається".

Деталі: Він також заявив, що нібито "Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки".

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При цьому Лаврову привиділося, що російська армія нібито "успішно діє" на "українському театрі воєнних дій", і нібито "на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну".

Російський чиновник також вкотре повторив, що безпека Росії і захоплених окупантами українських територій нібито "буде надійно забезпечена, а цілі спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.) у цьому контексті будуть досягнуті".

Теми: ЛавровРосіявійнапереговори
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