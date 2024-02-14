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Лавров заявил, что Россия готова закончить войну "дипломатически", но учетом того, что уже захватила

Ирина БалачукСреда, 14 февраля 2024, 12:22
Лавров заявил, что Россия готова закончить войну дипломатически, но учетом того, что уже захватила
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому окончанию войны против Украины, но только на основании того, что она уже успела оккупировать.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Лаврова в Госдуме РФ 14 февраля

Прямая речь Лаврова: "Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации".

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Детали: При этом от отметил, что поскольку "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, то вариантов договориться "пока не просматривается".

Прямая речь Лаврова: "Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается".

Детали: Он также заявил, что якобы "Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения".

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При этом Лаврову привиделось, что российская армия якобы "успешно действует" на "украинском театре военных действий", и якобы "на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину".

Российский чиновник также в который раз повторил, что безопасность России и захваченных оккупантами украинских территорий якобы "будет надежно обеспечена, а цели спецоперации (так россияне называют войн против Украины − ред.) в данном контексте будут достигнуты".

Темы: ЛавровРосcиявойнапереговоры
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