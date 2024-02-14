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Російська армія з артилерії вдарила по Нікополю, є поранений

Тетяна ОлійникСереда, 14 лютого 2024, 14:44
Російська армія з артилерії вдарила по Нікополю, є поранений
Фото з Telegram Сергія Лисака

Російські війська 14 лютого обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії, постраждав 33-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, ДСНС

Дослівно ДСНС: "В результаті ворожого терору постраждав чоловік, 1990 року народження, який отримав осколкове поранення. Рятувальники терміново доправили його до лікарні".

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Деталі: Також унаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін.

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Теми: Нікопольобстрілвійна
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