Российская армия с артиллерии ударила по Никополю, есть раненый
Среда, 14 февраля 2024, 14:44
Российские войска 14 февраля обстреляли Никополь на Днепропетровщине из артиллерии, пострадал 33-летний мужчина.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак, ГСЧС
Дословно ГСЧС: "В результате вражеского террора пострадал мужчина, 1990 года рождения, получивший осколочное ранение. Спасатели срочно доставили его в больницу".
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Детали: Также в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.
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