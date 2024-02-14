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У ГУР визнали, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України

Тетяна ОлійникСереда, 14 лютого 2024, 16:24
У ГУР визнали, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України
Фото зі сторінки ГУР

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов на заході в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи.

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Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться".

Деталі: За словами Юсова, Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

Пряма мова: "З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато".

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Теми: розвідкасоцмережікібербезпека
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